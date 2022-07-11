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Джокович после триумфа на Уимблдоне потерял 4 позиции в рейтинге ATP: что случилось

Фото: Новак Джокович рядом с доской почета Уимблдонского турнира (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

На седьмую позицию в классификации мужского тура опустился победитель Уимблдонского турнира-2022 Новак Джокович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг ATP.

35-летний серб ощутимо потерял позиции в новом рейтинге тура. Лидером классификации остался россиянин Даниил Медведев.

У Джоковича "сгорели" 2000 очков за победу на прошлогоднем Уимблдоне. За победу на травяном мэйджоре в этом году балканец не получил ни одного пункта. Теннисные функционеры ранее лишили Уимблдонский турнир рейтинговых очков за отказ допустить к соревнованиям теннисистов из РФ и Беларуси.

Второе место в рейтинге ATP занимает немец Саша Зверев. Дополняют пятерку лучших испанец Рафа Надаль, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Лучший среди украинцев – Алексей Крутых – поднялся вверх на 30 позиций и сейчас идет 249-м.

Накануне Джокович в седьмой раз в карьере победил на Уимблдоне. В финале мэйджора он одолел Ника Кирьоса в четырех сетах (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) и подобрался вплотную к Надалю по количеству титулов "Большого шлема". Испанец завоевал 22 кубка, Джокович – 21.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисНовак Джокович