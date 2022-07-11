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Джоковіч після тріумфу на Вімблдоні втратив 4 позиції в рейтингу ATP: що трапилося

Фото: Новак Джоковіч поруч із дошкою пошани Вімблдонського турніру (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

На сьому позицію в класифікації чоловічого туру опустився переможець Вімблдонського турніру-2022 Новак Джоковіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг ATP.

35-річний серб відчутно втратив позиції в новому рейтингу туру. Лідером класифікації залишився росіянин Данило Медведєв.

У Джоковіча "згоріли" 2000 очок за перемогу на торішньому Вімблдоні. Натомість за перемогу на трав'яному мейджорі цьогоріч балканець не отримав жодного пункту. Тенісні функціонери раніше позбавили Вімблдонський турнір рейтингових очок за відмову допустити до змагань тенісистів із РФ і Білорусі.

Друге місце в рейтингу ATP наразі посідає німець Саша Звєрєв. Доповнюють п'ятірку найкращих іспанець Рафа Надаль, грек Стефанос Ціціпас і норвежець Каспер Рууд. Найкращий серед українців – Олексій Крутих – піднявся вгору на 30 позицій і нині йде 249-м.

Напередодні Джоковіч всьоме в кар'єрі переміг на Вімблдоні. У фіналі мейджора він здолав Ніка Кірйоса в чотирьох сетах (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) та підібрався впритул до Надаля за кількістю титулів "Великого шолома". Іспанець здобув 22 кубки, Джоковіч – 21.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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ТеннисНовак Джокович