Джокович снялся с "Мастерса" в Монреале из-за отказа от вакцинации

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович дальше вынужден отказываться от участия в престижных теннисных турнирах вроде монреальского National Bank Open из-за позиции относительно коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на McIntyreTennis .

35-летний серб отказался от участия в турнире в крупнейшем городе канадского Квебека. Он не сможет прилететь в Канаду.

Джокович пропустит турнир, на котором 4 раза триумфовал на протяжении карьеры. В этом году в Монреаль балканец не приедет из-за мировоззренческих позиций. Титулованный теннисист до сих пор не вакцинировался от COVID-19, а канадское правительство запрещает въезжать в страну иностранцам без прививки.

Позиция Джоковича ставит под вопрос его участие в открытом чемпионате США и серии американских турниров во время подготовки к US Open. Серб надеется, что получит специальное разрешение для въезда в Штаты.

В то же время организаторы Canadian Open 2022 объявили список теннисистов, которые получат уайлд-кард на турнир этого года. Специальные приглашения предоставили британцу Энди Маррею, бельгийцу Давиду Гоффену и двум канадцам – Вашеку Поспешилу и Алексису Галарно.