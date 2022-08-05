Джоковіч знявся з "Мастерса" в Монреалі через відмову від вакцинації

Екс-перша ракетка світу Новак Джоковіч далі змушений відмовлятися від участі в престижних тенісних турнірах на кшталт монреальського National Bank Open через позицію щодо коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на McIntyreTennis .

35-річний серб відмовився від участі в турнірі в найбільшому місті канадського Квебека. Він не зможе прилетіти до Канади.

Джоковіч пропустить турнір, на якому 4 рази тріумфував упродовж кар'єри. Цьогоріч до Монреаля балканець не приїде через світоглядні позиції. Титулований тенісист досі не вакцинувався від COVID-19, а канадський уряд забороняє в'їжджати до країни іноземцям без щеплення.

Позиція Джоковіча ставить під питання його участь у Відкритому чемпіонаті США та серії американських турнірів під час підготовки до US Open. Серб сподівається, що матиме спеціальний дозвіл для в'їзду до Штатів.

Натомість організатори Canadian Open 2022 оголосили список тенісистів, які отримають вайлдкард на цьогорічний турнір. Спеціальні запрошення надали британцю Енді Маррею, бельгійцю Давіду Гоффену та двом канадцям – Вашеку Поспішілу та Алексісу Галарно.