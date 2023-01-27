Джоковіч розгромив американця Пола та вийшов у десятий фінал Australian Open

Другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу став серб Новак Джоковіч, який у трьох сетах здолав Томмі Пола зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, чоловіки

Джоковіч – Пол – 3:0 (7:5, 6:1, 6:2)

Перша партія виявилася найконкурентнішою. Балканець потужно розпочав, узявши три стартові гейми з брейком. Однак, американець зумів зрівняти рахунок, поступаючись 1:5 (!). Камбек виявився даремним. Джоковіч додав обертів і зі ще одним брейком закрив сет рівно за годину.

Помилок стартової партії сербський тенісист надалі не повторював. У другому сеті він просто зім'яв опонента, дозволивши тому розмочити рахунок аж у шостому геймі. Чотири ж ейси Джоковіча проти жодного в Пола лише ствердили домінування балканця.

За схожим сценарієм промайнула й третя партія. Цього разу четвертий номер посіву взяв 4 стартові гейми з двома брейками. Такий дебют сету дозволив сербу трохи розслабитися, тож американський тенісист отримав нагоду взяти ще два пункти. Зрештою, Джоковіч закрив сет і матч своєю подачею "під нуль".

У фіналі титулований серб зустрінеться з греком Стефаном Ціціпасом. Для Джоковіча цьогорічний фінал Australian Open – десятий у кар'єрі. Дев'ять попередніх виходів на корт у вирішальному матчі балканський тенісист перетворив у перемоги.