ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джоковіч розгромив американця Пола та вийшов у десятий фінал Australian Open

Новость на русском →
Мельбурн, П'ятниця 27 січня 2023 13:11
Джоковіч розгромив американця Пола та вийшов у десятий фінал Australian Open Фото: Новак Джоковіч виграв 9 попередніх фіналів турніру (twitter.com/australianopen)
Автор: Антон Федорців

Другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу став серб Новак Джоковіч, який у трьох сетах здолав Томмі Пола зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, чоловіки

Джоковіч – Пол – 3:0 (7:5, 6:1, 6:2)

Перша партія виявилася найконкурентнішою. Балканець потужно розпочав, узявши три стартові гейми з брейком. Однак, американець зумів зрівняти рахунок, поступаючись 1:5 (!). Камбек виявився даремним. Джоковіч додав обертів і зі ще одним брейком закрив сет рівно за годину.

Помилок стартової партії сербський тенісист надалі не повторював. У другому сеті він просто зім'яв опонента, дозволивши тому розмочити рахунок аж у шостому геймі. Чотири ж ейси Джоковіча проти жодного в Пола лише ствердили домінування балканця.

За схожим сценарієм промайнула й третя партія. Цього разу четвертий номер посіву взяв 4 стартові гейми з двома брейками. Такий дебют сету дозволив сербу трохи розслабитися, тож американський тенісист отримав нагоду взяти ще два пункти. Зрештою, Джоковіч закрив сет і матч своєю подачею "під нуль".

У фіналі титулований серб зустрінеться з греком Стефаном Ціціпасом. Для Джоковіча цьогорічний фінал Australian Open – десятий у кар'єрі. Дев'ять попередніх виходів на корт у вирішальному матчі балканський тенісист перетворив у перемоги.

До слова, українка Костюк програла півфінал Australian Open у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович Australian Open Теннис
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор