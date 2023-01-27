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Джокович разгромил американца Пола и вышел в десятый финал Australian Open

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Мельбурн, Пятница 27 января 2023 13:11
Джокович разгромил американца Пола и вышел в десятый финал Australian Open Фото: Новак Джокович выиграл 9 предыдущих финалов турнира (twitter.com/australianopen)
Автор: Антон Федорцив

Вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису стал серб Новак Джокович, в трех сетах одолевший Томми Пола из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 1/2 финала, мужчины

Джокович – Пол – 3:0 (7:5, 6:1, 6:2)

Первая партия оказалась самой конкурентной. Балканец мощно начал, взяв три стартовых гейма с брейком. Однако американец сумел сравнять счет, уступая 1:5 (!). Камбэк оказался бесполезным. Джокович прибавил обороты и с еще одним брейком закрыл сет ровно за час.

Ошибок стартовой партии сербский теннисист больше не повторял. Во втором сете он просто смял оппонента, позволив тому размочить счет лишь в шестом гейме. Четыре же эйса Джоковича против ни одного у Пола лишь утвердили доминирование балканца.

По схожему сценарию прошла и третья партия. В этот раз четвертый номер посева взял 4 стартовых гейма с двумя брейками. Такой дебют сета позволил сербу немного расслабиться, так что американский теннисист получил возможность взять еще два пункта. В конце концов, Джокович закрыл сет и матч своей подачей "под ноль".

В финале титулованный серб встретится с греком Стефаном Циципасом. Для Джоковича финал Australian Open этого года – десятый в карьере. Девять предыдущих выходов на корт в решающем матче балканский теннисист превратил в победы.

К слову, украинка Костюк проиграла полуфинал Australian Open в парном разряде.

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Новак Джокович Australian Open Теннис
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