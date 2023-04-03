Джоковіч повернув статус першої ракетки світу, два українці в топ-300

35-річний балканець обійшов Карлоса Алькараса нагорі світової класифікації. Іспанський вундеркінд опустився на друге місце.

Джоковіч захопив лідерство, маючи в активі 7160 рейтингових очок. На 380 пунктів від нього відстав Алькарас, а третій у рейтингу грек Стефанос Ціціпас натомість програв понад 1000 очок піренейцю. До топ-10 класифікації також потрапили росіянин Медведєв, норвежець Рууд, Рубльов із Росії, канадець Оже-Альяссім, Руне з Данії, італієць Зіннер та Фрітц зі США.

Перша ракетка України Крутих за тиждень втратив 7 позицій. Нині він посідає 174-ме місце, маючи в активі 338 пунктів. Тим часом неабиякого прогресу досягнув Віталій Сачко. Уродженець Кременчука піднявся до третьої сотні рейтингу ATP (283-тя сходинка, 186 очок).

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджора виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.