Тенісист Джокович після скандалу залишив Австралію
Сербський тенісист Новак Джокович покинув Австралію, не взявши участь у Відкритому чемпіонаті континенту. Він вилетів рейсом Emirates Airlines з Мельбурна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джоковича під охороною поліції доставили в аеропорт Мельбурна, звідки він покинув Австралію о 22:30 за місцевим часом (13:30 за київським). Перша ракетка світу вилетіла регулярним рейсом Emirates Airlines в Дубай.
Як написала одна з пасажирок рейсу в Twitter, Джокович у супроводі співробітників Служби безпеки пройшов у перший клас.
On the same flight as Novak Djokovic, escorted by security to first class. EK409 #NovakDjokovic pic.twitter.com/omU7Zu5GPh— Linda (@Lypnotique) January 16, 2022
Нагадаємо, напередодні Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію Джоковича на повторне скасування візи і постановив депортувати тенісиста з країни.
Зазначимо, раніше прикордонна служба Австралії анулювала візу Джоковича. Йому відмовили у в'їзді в країну, оскільки його віза не передбачала внесення в неї даних про медичне відведення від вакцинації проти коронавірусу.