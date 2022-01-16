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Тенісист Джокович після скандалу залишив Австралію

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Мельбурн, Неділя 16 січня 2022 15:12
Тенісист Джокович після скандалу залишив Австралію Фото: перша ракетка світу Новак Джокович покинув Австралію (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сербський тенісист Новак Джокович покинув Австралію, не взявши участь у Відкритому чемпіонаті континенту. Він вилетів рейсом Emirates Airlines з Мельбурна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джоковича під охороною поліції доставили в аеропорт Мельбурна, звідки він покинув Австралію о 22:30 за місцевим часом (13:30 за київським). Перша ракетка світу вилетіла регулярним рейсом Emirates Airlines в Дубай.

Як написала одна з пасажирок рейсу в Twitter, Джокович у супроводі співробітників Служби безпеки пройшов у перший клас.

Нагадаємо, напередодні Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію Джоковича на повторне скасування візи і постановив депортувати тенісиста з країни.

Зазначимо, раніше прикордонна служба Австралії анулювала візу Джоковича. Йому відмовили у в'їзді в країну, оскільки його віза не передбачала внесення в неї даних про медичне відведення від вакцинації проти коронавірусу.

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