Джоковіч переписав черговий рекорд чоловічого тенісу: він обійшов Федерера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurosport .

Досвідчений балканець став найстаршим лідером рейтингу ATP усіх часів. Після оновлення класифікації 8 квітня серб опинився на першій сходинці у віці 36 років і 322 дні.

Джоковіч перевершив рекорд Федерера. Титулований швейцарець завершив лідерство в турі на позначці 36 років 320 днів. Багаторічний лідер чоловічого тенісу провів останній матч у кар'єрі восени 2022 року.

Джоковіч розпочав 420-й тиждень нагорі рейтингу ATP. За цим показником сербський тенісист також оновив рекорд. Уперше в лідерах класифікації балканець опинився в 24 під час сезону-2011.

Хто такий Новак Джоковіч

Уродженець Белграда, резиденція – Монте-Карло. Почав займатися тенісом у 4 роки, дебютував у турі в 2003-му.

У 2006 році виграв перший дорослий турнір (Dutch Open). На рівні "Мастерсів" уперше тріумфував рік по тому (Miami Open). На турнірах серії "Гренд Слем" уперше переміг на початку 2008-го (Australian Open). Загалом 10 разів тріумфував у Мельбурні. Перемагав на усіх мейджорах і став рекордсменом за кількістю титулів (24).

Відомий скандальними поглядами. Наприклад, пропустив цілу низку турнірів через відмову вакцинуватися від COVID-19, а на French Open-2023 залишив автограф на камері "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство".