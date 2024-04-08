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Джокович переписал очередной рекорд мужского тенниса: он обошел Федерера

Белград, Понедельник 08 апреля 2024 16:51
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Джокович переписал очередной рекорд мужского тенниса: он обошел Федерера Фото: Новак Джокович отобрал у Роджера Федерера еще один теннисный рекорд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сербский спортсмен Новак Джокович установил новое возрастное достижение под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя многолетнего конкурента – Роджера Федерера из Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurosport.

Опытный балканец стал старейшим лидером рейтинга ATP всех времен. После обновления классификации 8 апреля серб оказался на первой строчке в возрасте 36 лет и 322 дня.

Джокович превзошел рекорд Федерера. Титулованный швейцарец завершил лидерство в туре на отметке 36 лет 320 дней. Многолетний лидер мужского тенниса провел последний матч в карьере осенью 2022 года.

Джокович начал 420-ю неделю наверху рейтинга ATP. По этому показателю сербский теннисист тоже обновил рекорд. Впервые в лидерах классификации балканец оказался в 24 по ходу сезона-2011.

Кто такой Новак Джокович

Уроженец Белграда, резиденция – Монте-Карло. Начал заниматься теннисом в 4 года, дебютировал в туре в 2003-м.

В 2006 году выиграл первый взрослый турнир (Dutch Open). На уровне "Мастерсов" впервые триумфовал год спустя (Miami Open). На турнирах серии "Грэнд Слэм" впервые победил в начале 2008-го (Australian Open). Всего 10 раз триумфовал в Мельбурне. Побеждал на всех мэйджорах и стал рекордсменом по количеству титулов (24).

Известен скандальными взглядами. К примеру, пропустил целый ряд турниров из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, а на French Open-2023 оставил автограф на камере "Косово – сердце Сербии. Остановите насилие".

К слову, ранее вспомнили победные финалы Джоковича с победой над Зиннером.

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