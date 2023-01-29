Джоковіч переміг на Australian Open і зрівнявся з Надалем за кількістю "Великих шоломів"

Australian Open-2023, фінал, чоловіки

Ціціпас – Джоковіч – 0:3 (3:6, 6:7, 6:7)

У стартовому сеті суперники здебільшого діяли на рівних. Своєю зброєю і Ціціпас, і Джоковіч обрали впевнену гру на власних подачах. Утім, у середині сету грек припустився помилки та дозволив супернику оформити брейк. Цього виявилося достатньо для перемоги в партії (6:3).

Значно конкурентнішим виявився другий сет. Тут Ціціпас обійшовся без подарунків для суперника. Як наслідок, справа дійшла до тай-брейку. Там двобій був запеклий. Після восьми розіграшів рахунок був рівний (4:4), але Джоковіч організував спурт, узяв три подачі поспіль і схилив шальки терезів на свою користь.

Нестандартно розпочався третій сет. Розпочали опоненти з обміну брейками. Та далі повернулися до звичного сценарію. До того ж, Джоковіч чотири рази виграв свою подачу "під нуль", а ось Ціціпасу таке досягнення підкорилося лише раз.

Зрештою, долю протистояння вирішив тай-брейк. Серб виграв 5 розіграшів поспіль, але грецький тенісист не здався. Він нав'язав інтригу, відіграв 2 матч-пойнти, та все ж поступився.

Здобутий у Мельбурні титул – десятий для Джоковіча. Загалом він виграв 22 турніри "Великого шолома". За цим показником балканець зрівнявся з іншим культовим тенісистом – Рафою Надалем – і ділить із іспанцем звання рекордсмена за кількістю виграних мейджорів.