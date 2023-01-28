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Білоруска Сабаленка виграла Australian Open-2023

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Мельбурн, Субота 28 січня 2023 13:19
Білоруска Сабаленка виграла Australian Open-2023 Фото: Єлена Рибакіна та Аріна Сабаленка перед фіналом (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою білоруської тенісистки Аріни Сабаленки завершився Відкритий чемпіонат Австралії. У фіналі вона здолала Єлену Рибакіну в трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, фінал, жінки

Рибакіна – Сабаленка – 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

Дебют краще вдався Рибакіній. Із брейком вона до середини стартової партії вже впевнено повела (3:1). Сабаленка, однак, не здалася і продовжила опір представниці Казахстану. У восьмому геймі їй навіть вдалося взяти подачу уродженки Москви, але та відразу відповіла зворотним брейком і закрила сет.

А ось друга партія минула за дзеркальним сценарієм. Із брейком білоруська тенісистка створила гандикап (4:1) і взяла матч під повний контроль. Сабаленка зосередилася на своїх подачах і холоднокровно довела сет до власної перемоги.

Вирішальна партія вийшла надконкурентною. Рибакіна та Сабаленка набирали пункти на своїх подачах і намагалися битися до останнього на "чужих". У сьомому геймі білоруска "перекусила" казашку та з третьої спроби реалізувала брейк-пойнт.

Кульмінація настала в десятому геймі. На подачі Сабаленки та двічі невдало подала на матч, а Рибакіна у відповідь не змогла реалізувати брейк-пойнт. Білоруська тенісистка отримала ще один шанс завершити матч, але не використала і його. Переможним у підсумку став четвертий матч-пойнт.

Для Аріни Сабаленки тріумф у Мельбурні став першим на турнірах "Великого шолома". Досі 24-річна білоруска перемагала на мейджорах лише в парному розряді (US Open-2019, Australian Open-2021). У лютому 2021 року вона була першою ракеткою світу.

До слова, українка Костюк програла півфінал Australian Open у парному розряді.

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