RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джокович победил на Australian Open и сравнялся с Надалем по количеству "Больших шлемов"

Фото: Стефанос Циципас и Новак Джокович перед финалом (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Десятым триумфом на кортах Мельбурна для Новака Джоковича завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису этого года. В финале серб одолел Стефаноса Циципаса из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, финал, мужчины

Тиципас – Джокович – 0:3 (3:6, 6:7, 6:7)

В стартовом сете соперники преимущественно действовали на равных. Своим оружием и Циципас, и Джокович избрали уверенную игру на собственных подачах. Впрочем, в середине сета грек допустил ошибку и позволил сопернику оформить брейк. Этого оказалось достаточно для победы в партии (6:3).

Значительно более конкурентным оказался второй сет. Здесь Циципас обошелся без подарков для соперника. Как следствие, дело дошло до тай-брейка. Там противостояние было ожесточенным. После восьми розыгрышей счет был равным (4:4), но Джокович организовал спурт, взял три подачи подряд и склонил чашу весов в свою пользу.

Нестандартно начался третий сет. Начали оппоненты с обмена брейками. Но дальше вернулись к привычному сценарию. К тому же, Джокович четырежды выиграл свою подачу "под ноль", а вот Циципасу такое достижение покорилось только раз.

В конце концов судьбу противостояния решил тай-брейк. Серб выиграл 5 розыгрышей подряд, но греческий теннисист не сдался. Он навязал интригу, отыграл 2 матч-пойнта, но все же уступил.

Завоеванный в Мельбурне титул – десятый для Джоковича. В общей сложности он выиграл 22 турнира "Большого шлема". По этому показателю балканец сравнялся с другим культовым теннисистом – Рафой Надалем – и делит с испанцем звание рекордсмена по количеству выигранных мэйджоров.

К слову, накануне белоруска Соболенко впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новак ДжоковичAustralian OpenТеннис