Джоковіч несподівано взяв у тренери багаторічного суперника: він щойно завершив кар'єру

37-річний британець буде тренером однолітка з наступного року. Він повісив ракетку на цвях після Вімблдонського турніру цьогоріч.

Маррей приєднається до команди Джоковіча в міжсезоння. Першим завданням нового тренера сербського тенісиста стане підготовка до Australian Open. Шотландець 5 разів виходив у фінал Відкритого чемпіонату Австралії, де здебільшого поступався саме балканцю.

"Ми грали один проти одного з дитинства. Упродовж 25-ти років ми були суперниками, підштовхували один одиного за межі наших можливостей. Наші поєдинки були серед найепічніших у нашому спорті", – заявив Джоковіч.

Серб привітав Маррея з новою роллю. Водночас він висловив захват від того, що їхня спільна з британським тенісистом історія отримала новий розділ. Сам Маррей розповів, що з нетерпінням чекатиме нагоди провести час із Джоковічем по інший бік сітки.

Хто такий Енді Маррей

Уродженець шотландського Глазго, в турі дебютував у 2005 році. Упродовж кар'єри завоював 49 титулів (46 – в одиночному розряді, 3 – в парному).

Пік виступів припав на початок 2010-х. Спершу він став першим британським тенісистом, який виграв "Гренд Слем" у Відкриту еру, а потім – першим тріумфатором Вімблдона зі Сполученого Королівства з 1936 року. Завоював "золото" на двох Олімпіадах (2012, 2016), а на Іграх-2012 поповнив колекцію срібною медаллю в міксті.

У 2015 році виграв Кубок Девіса, а рік по тому тріумфував на ATP Finals. У порівнянні з трійкою інших (Федерер, Надаль, Джоковіч) завоював менше титулів, оскільки часто мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в 2021-му шотландцю прооперували стегно та вживили імплант.

Школярем пережив масшутінг у початковій школі Данблейна. Тенісний ідол – американець Андре Агассі. Улюбленими брендами екіпірування стали Under Armour і Head.