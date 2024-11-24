Джокович неожиданно взял в тренеры многолетнего соперника: он только что завершил карьеру

37-летний британец будет тренером ровесника со следующего года. Он повесил ракетку на гвоздь после Уимблдонского турнира этого года.

Маррей присоединится к команде Джоковича в межсезонье. Первой задачей нового тренера сербского теннисиста станет подготовка к Australian Open. Шотландец 5 раз выходил в финал Открытого чемпионата Австралии, где в основном уступал именно балканцу.

"Мы играли друг против друга с детства. В течение 25-ти лет мы были соперниками, подталкивали друг друга за пределы наших возможностей. Наши сражения были среди самых эпических в нашем спорте", – заявил Джокович.

Серб приветствовал Маррея с новой ролью. В то же время он выразил восторг от того, что их общая с британским теннисистом история получила новую главу. Сам Маррей рассказал, что с нетерпением будет ждать возможности провести время с Джоковичем по другую сторону сетки.

Кто такой Энди Маррей

Уроженец шотландского Глазго, в туре дебютировал в 2005 году. За карьеру завоевал 49 титулов (46 – в одиночном разряде, 3 – в парном).

Пик выступлений пришелся на начало 2010-х. Сначала он стал первым британским теннисистом, выигравшим "Грэнд Слэм" в Открытую эру, а затем – первым триумфатором Уимблдона из Соединенного Королевства с 1936 года. Завоевал "золото" на двух Олимпиадах (2012, 2016), а на Играх-2012 пополнил коллекцию серебряной медалью в миксте.

В 2015 году выиграл Кубок Дэвиса, а год спустя триумфовал на ATP Finals. По сравнению с тройкой других (Федерер, Надаль, Джокович) завоевал меньше титулов, поскольку часто имел проблемы со здоровьем. В частности, в 2021-м шотландцу прооперировали бедро и вживили имплант.

Школьником пережил массшутинг в начальной школе Данблейна. Теннисный идол – американец Андре Агасси. Любимыми брендами экипировки стали Under Armour и Head.