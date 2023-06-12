ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джоковіч із рекордним титулом повернувся на вершину рейтингу ATP

Новость на русском →
Париж, Понеділок 12 червня 2023 11:51
Джоковіч із рекордним титулом повернувся на вершину рейтингу ATP Фото: Новак Джоковіч став першою ракеткою світу (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорців

Тріумфальним поверненням серба Новака Джоковіча нагору класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) стартував новий тиждень сезону-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Досвідчений серб завдяки тріумфу на "Ролан Гарросі" стрибнув із третього на перше місце рейтингу ATP. Балканський тенісист набрав 7595 рейтингових очок.

Джоковіч випередив Карлоса Алькараса, який опустився на другу сходинку. Іспанець набрав 7175 пунктів. Він поступився новому лідеру класифікації у півфіналі French Open. Нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв опинився на третій сходинці (6100 очок).

Доповнили топ-10 Рууд із Норвегії, грек Ціціпас, данець Руне, Рубльов із РФ, американець Фрітц, Зіннер із Італії та росіянин Хачанов. Найкращим серед українських тенісистів залишився Олексій Крутих. Він піднявся на три позиції вгору, але залишився наприкінці другої сотні рейтингу.

Напередодні Джоковіч виграв "Ролан Гаррос" серед чоловіків і встановив новий рекорд за здобутими мейджорами. 36-річний серб завоював 23 "Гренд Слеми" та залишив позаду іншого представника "Великої трійки" – Рафу Надаля (22 титули).

Джоковіч із рекордним титулом повернувся на вершину рейтингу ATP

До слова, українка Світоліна вперше повернулася до топ-100 рейтингу WTA після народження доньки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович Теннис
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни