Джоковіч із рекордним титулом повернувся на вершину рейтингу ATP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Досвідчений серб завдяки тріумфу на "Ролан Гарросі" стрибнув із третього на перше місце рейтингу ATP. Балканський тенісист набрав 7595 рейтингових очок.

Джоковіч випередив Карлоса Алькараса, який опустився на другу сходинку. Іспанець набрав 7175 пунктів. Він поступився новому лідеру класифікації у півфіналі French Open. Нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв опинився на третій сходинці (6100 очок).

Доповнили топ-10 Рууд із Норвегії, грек Ціціпас, данець Руне, Рубльов із РФ, американець Фрітц, Зіннер із Італії та росіянин Хачанов. Найкращим серед українських тенісистів залишився Олексій Крутих. Він піднявся на три позиції вгору, але залишився наприкінці другої сотні рейтингу.

Напередодні Джоковіч виграв "Ролан Гаррос" серед чоловіків і встановив новий рекорд за здобутими мейджорами. 36-річний серб завоював 23 "Гренд Слеми" та залишив позаду іншого представника "Великої трійки" – Рафу Надаля (22 титули).