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Джокович с рекордным титулом вернулся на вершину рейтинга ATP

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Париж, Понедельник 12 июня 2023 11:51
Джокович с рекордным титулом вернулся на вершину рейтинга ATP Фото: Новак Джокович стал первой ракеткой мира (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорцив

Триумфальным возвращением серба Новака Джоковича наверх классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стартовала новая неделя сезона-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Опытный серб благодаря триумфу на "Ролан Гарросе" прыгнул с третьего на первое место рейтинга ATP. Балканский теннисист набрал 7595 рейтинговых очков.

Джокович опередил опустившегося на вторую ступеньку Карлоса Алькараса. Испанец набрал 7175 пунктов. Он уступил новому лидеру классификации в полуфинале French Open. Нейтральный же россиянин Даниил Медведев оказался на третьей строчке (6100 очков).

Дополнили топ-10 Рууд из Норвегии, грек Циципас, датчанин Руне, Рублев из РФ, американец Фритц, Зиннер из Италии и россиянин Хачанов. Лучшим из украинских теннисистов остался Алексей Крутых. Он поднялся на три позиции вверх, но остался в конце второй сотни рейтинга.

Накануне Джокович выиграл "Ролан Гаррос" среди мужчин и установил новый рекорд по выигранным мэйджорам. 36-летний серб завоевал 23 "Грэнд Слэмы" и оставил позади другого представителя "Большой тройки" – Рафу Надаля (22 титула).

Джокович с рекордным титулом вернулся на вершину рейтинга ATP

К слову, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.

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