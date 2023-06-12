Джокович с рекордным титулом вернулся на вершину рейтинга ATP
Триумфальным возвращением серба Новака Джоковича наверх классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стартовала новая неделя сезона-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Опытный серб благодаря триумфу на "Ролан Гарросе" прыгнул с третьего на первое место рейтинга ATP. Балканский теннисист набрал 7595 рейтинговых очков.
Джокович опередил опустившегося на вторую ступеньку Карлоса Алькараса. Испанец набрал 7175 пунктов. Он уступил новому лидеру классификации в полуфинале French Open. Нейтральный же россиянин Даниил Медведев оказался на третьей строчке (6100 очков).
Дополнили топ-10 Рууд из Норвегии, грек Циципас, датчанин Руне, Рублев из РФ, американец Фритц, Зиннер из Италии и россиянин Хачанов. Лучшим из украинских теннисистов остался Алексей Крутых. Он поднялся на три позиции вверх, но остался в конце второй сотни рейтинга.
Накануне Джокович выиграл "Ролан Гаррос" среди мужчин и установил новый рекорд по выигранным мэйджорам. 36-летний серб завоевал 23 "Грэнд Слэмы" и оставил позади другого представителя "Большой тройки" – Рафу Надаля (22 титула).
К слову, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.
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