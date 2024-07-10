Джоковіч достроково вийшов у півфінал Вімблдона: як це можливо

25-річний представник Австралії знявся з трав'яного мейджора. Причиною відмови від продовження перегонів за титулом стала неназвана травма спортсмена.

Де Мінор зазнав ушкодження на матчболі в четвертому колі змагань. Під завісу зустрічі проти француза Артюра Фіса австралійський тенісист хоч і виграв вирішальний пункт, але з невдалим рухом. Він почав шкутильгати та з жахом поглянув на свою команду на трибунах.

Тим часом Джоковіч у 1/8 фіналу здолав норвежця Хольгера Руне. Поєдинок тривав мінімально можливі три сети (6:3, 6:4, 6:2). Після матчу досвідчений серб поконфліктував із публікою через підтримку скандинава місцевими глядачами.

Джоковіч приєднався до нейтрального росіянина Даніїла Медвєдєва та іспанця Карлоса Алькараса в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру. Останній півфіналіст змагань визначиться в середу. На єдину путівку претендують італійський тенісист Лоренцо Музетті та представник США Тейлор Фріц.