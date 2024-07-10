UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джоковіч достроково вийшов у півфінал Вімблдона: як це можливо

Фото: Новак Джоковіч став півфіналістом мейджора без бою (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч без поєдинку проти Алекса Де Мінора опинився в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

25-річний представник Австралії знявся з трав'яного мейджора. Причиною відмови від продовження перегонів за титулом стала неназвана травма спортсмена.

Де Мінор зазнав ушкодження на матчболі в четвертому колі змагань. Під завісу зустрічі проти француза Артюра Фіса австралійський тенісист хоч і виграв вирішальний пункт, але з невдалим рухом. Він почав шкутильгати та з жахом поглянув на свою команду на трибунах.

Тим часом Джоковіч у 1/8 фіналу здолав норвежця Хольгера Руне. Поєдинок тривав мінімально можливі три сети (6:3, 6:4, 6:2). Після матчу досвідчений серб поконфліктував із публікою через підтримку скандинава місцевими глядачами.

Джоковіч приєднався до нейтрального росіянина Даніїла Медвєдєва та іспанця Карлоса Алькараса в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру. Останній півфіналіст змагань визначиться в середу. На єдину путівку претендують італійський тенісист Лоренцо Музетті та представник США Тейлор Фріц.

До слова, раніше пригадали виступи Світоліної на фінальних етапах Вімблдонського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісНовак ДжоковичУимблдон