RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джокович досрочно вышел в полуфинал Уимблдона: как это возможно

Фото: Новак Джокович стал полуфиналистом мэйджора без боя (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович без поединка против Алекса Де Минора оказался в 1/2 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

25-летний представитель Австралии снялся с травяного мэйджора. Причиной отказа от продления гонки за титулом стала неназванная травма спортсмена.

Де Минор получил повреждение на матчболе в четвертом круге соревнований. Под занавес встречи против француза Артюра Фиса австралийский теннисист хоть и выиграл решающий пункт, но с неудачным движением. Он начал хромать и с ужасом посмотрел на свою команду на трибунах.

Тем временем Джокович в 1/8 финала одолел норвежца Хольгера Руне. Поединок продолжался минимально возможные три сета (6:3, 6:4, 6:2). После матча опытный серб поконфликтовал с публикой из-за поддержки скандинава местными зрителями.

Джокович присоединился к нейтральному россиянину Даниилу Медведеву и испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала Уимблдонского турнира. Последний полуфиналист соревнований определится в среду. На единственную путевку претендуют итальянский теннисист Лоренцо Музетти и представитель США Тейлор Фриц.

К слову, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисНовак ДжоковичУимблдон