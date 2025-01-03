Джоковіч у Брісбені сенсаційно поступився гігантському ноунейму (відео)

АТР 250, Брісбен. 1/4 фіналу

Новак Джоковіч – Райлі Опелка – 6:7, 3:6

Джоковіч у тенісному рейтингу перебуває на 7-й сходинці, але на турнірі був посіяний першим. Його Суперник – американець Опелка, лише 293-тя ракетка світу.

Втім, це дуже цікавий тенісист, хоча б тому, що його зріст – 211 см. З такими даними Опелка міг зробити кар'єру і в Національній баскетбольній асоціації, де конкурував би з найкращими центровими.

Проте кремезний атлет обрав теніс. У іграх він намагається максимально використовувати свої переваги. Зокрема, будує гру від подачі. Потужними ударами виграє свої, а на чужих – поступається. Таким чином доводить партії до тай-брейків де вже намагається перемогти.

Тактика не дуже прогресивна, якщо врахувати досягнення Опелки. У свої 27 років він здобув лише чотири далеко не найпрестижніші титули під егідою ATP. А найкращим його результатом на турнірах Великого шолома є вихід у четверте коло Відкритого чемпіонату США 2021 року. Для порівняння, у Джоковіча – 99 перемог на турнірах АТР і 24 тріумфи на "мейджорах".

Проте раз на рік й примітивна тактика може загнати в кут великого майстра. Перший сет американець виграв за своїм звичним сценарієм - на тай-брейку. А в другому – навіть взяв подачу Джоковіча, що й стало вирішальним.

У півфіналі Опелка зіграє проти француза Джованні Мпеші Перрікара. Цікаво, що 31-ша ракетка світу також вважається великим майстром гри від подачі.