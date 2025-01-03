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Була за крок від поразки: Калініна з вольовою перемогою вийшла в півфінал турніру в Брісбені

Брісбен, П'ятниця 03 січня 2025 10:58
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Була за крок від поразки: Калініна з вольовою перемогою вийшла в півфінал турніру в Брісбені Фото: Ангеліна Калініна (x.com/WTA)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна в трьох сетах здолала Кімберлі Біррелл та вийшла в півфінал турніру в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500 Брісбен, Одиночний розряд, 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна – Кімберлі Біррелл – 4:6, 6:1, 7:5

Українка, яка перебуває в рейтингу WTA на 55-й сходинці, грала зі 113-ю ракеткою світу. Це була перша зустріч суперниць на корті. Матч тривав майже три години.

Калініна поступилась у першому сеті (4:6): вирішальним став програш своєї подачі за рахунку 4:4. У другому – українка домінувала та впевнено завершила його на свою користь (6:1).

Все вирішилось у третьому, де події спочатку розвивались не на користь вітчизняної спортсменки. Вона була за крок від поразки, коли за рахунку 5:4 на користь Біррелл австралійка мала матчпойнт на подачі українки. Калініна його відіграла. Потім взяла подачу суперниці. І завершила гру успішними діями на власній подачі.

Українка вийшла в півфінал турніру WTA вперше за сім місяців. Останній раз грала на цій стадії у травні минулого року в французькому Страсбурзі. А на змаганнях рівня WTA 500 це взагалі перший півфінал українки. Завдяки успіху вона увійшла в топ-50 світового рейтингу, де посідає 46-те місце в режимі лайв.

За вихід у фінал Калініна зіграє проти "нейтральної" Поліни Кудерметової, яка у чвертьфіналі обіграла американку Ешлін Крюгер.

Була за крок від поразки: Калініна з вольовою перемогою вийшла в півфінал турніру в Брісбені

Раніше Людмила Кіченок зазнала першої поразки з новою партнеркою та втратила титул у Брісбені.

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