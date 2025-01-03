Джокович в Брисбене сенсационно уступил гигантскому ноунейму (видео)

АТР 250, Брисбен. 1/4 финала

Новак Джокович - Райли Опелка - 6:7, 3:6

Джокович в теннисном рейтинге находится на 7-й строчке, но на турнире был посеян первым. Его соперник - американец Опелка, лишь 293-я ракетка мира.

Впрочем, это очень интересный теннисист, хотя бы потому, что его рост - 211 см. С такими данными Опелка мог сделать карьеру и в Национальной баскетбольной ассоциации, где конкурировал бы с лучшими центровыми.

Однако мощный атлет выбрал теннис. В играх он старается максимально использовать свои преимущества. В частности, строит игру от подачи. Мощными ударами выигрывает свои, а на чужих - уступает. Таким образом доводит партии до тай-брейков, где уже пытается победить.

Тактика не очень прогрессивная, если учесть достижения Опелки. В свои 27 лет он завоевал лишь четыре далеко не самые престижные титулы под эгидой ATP. А лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2021 года. Для сравнения, у Джоковича - 99 побед на турнирах АТР и 24 триумфа на "мэйджорах".

Однако раз в год и примитивная тактика может загнать в угол большого мастера. Первый сет американец выиграл по своему привычному сценарию - на тай-брейке. А во втором - даже взял подачу Джоковича, что и стало решающим.

В полуфинале Опелка сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара. Интересно, что 31-я ракетка мира также считается большим мастером игры от подачи.