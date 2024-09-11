Джима потрапила в зірковий склад біатлонної шоу-гонки в Німеччині

Шоу відбудеться 15 вересня в Дрездені замість Вісбадена. Старт, фініш і стрільбище облаштують на Гайнц-Штайєр-Штадіоні, а траса на 2,3 км проляже через центральну частину міста вздовж Ельби.

Джима потрапила до жіночої десятки змагань. Конкуренцію їй складуть італійка Ліза Вітоцці, Інгрід Ландмарк Тандреволд із Норвегії, її співвітчизниця Каролін Оффігстад Кноттен, німецька біатлоністка Яніна Геттіх-Вальц, Франціска Пройсс (Німеччина), чешка Маркета Давідова, Анна Гандлер із Австрії, естонська біатлоністка Туулі Томінгас і словачка Пауліна Фіалкова. Вони змагатимуться на роликових лижах.

Формат змагань – кваліфікаційні перегони та фінал. Заїзди відбудуться у формі мас-старту. Кожна біатлоністка пройде 5 кіл у гонці з чотирма вогневими рубежами – два лежачи та дві стійки. Джима та інші матимуть по 3 додаткові патрони під час кожної стрільби.

Торік у Вісбадені тріумфувала Вітоцці. Натомість чоловічі перегони виграв норвежець Стурла Гольм Легрейд, який цьогоріч не змагатиметься. Натомість до десятки учасників потрапили брати Йоганнес і Тар'єй Бьо (Норвегія), німці Юстус Стрелов, Філіпп Наврат і Роман Рес, французький біатлоніст Флоран Клод, словенець Яков Фак, Лукас Гофер із Італії, австрієць Сімон Едер і Теро Сеппяля з Фінляндії.