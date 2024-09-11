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Джима попала в звездный состав биатлонной шоу-гонки в Германии

Фото: Элитные биатлонистки соберутся в Саксонии (facebook.com/citybiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Украинская биатлонистка Юлия Джима примет участие в выставочной гонке City Biathlon-2024 на немецкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Шоу состоится 15 сентября в Дрездене вместо Висбадена. Старт, финиш и стрельбище обустроят на Хайнц-Штайер-Штадионе, а трасса на 2,3 км проляжет через центральную часть города вдоль Эльбы.

Джима попала в женскую десятку соревнований. Конкуренцию ей составят итальянка Лиза Витоцци, Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии, ее соотечественница Каролин Оффигстад ​​Кноттен, немецкая биатлонистка Янина Геттих-Вальц, Франциска Пройсс (Германия), чешка Маркета Давидова, Анна Хандлер из Австрии и словачка Паулина Фиалкова. Они будут соревноваться на роликовых лыжах.

Формат соревнований – квалификационная гонка и финал. Заезды пройдут в форме масс-старта. Каждая биатлонистка пройдет 5 кругов в гонке с четырьмя огневыми рубежами – два лежа и две стойки. Джима и другие будут иметь по 3 дополнительных патрона во время каждой стрельбы.

В прошлом году в Висбадене триумфовала Витоцци. Мужскую гонку выиграл норвежец Стурла Хольм Легрейд, который в этом году не будет соревноваться. В десятку участников попали братья Йоханнес и Тарьей Бе (Норвегия), немцы Юстус Стрелов, Филипп Наврат и Роман Рес, французский биатлонист Флоран Клод, словенец Яков Фак, Лукас Гофер из Италии, австриец Симон Эдер и Терро Сеппяля из Финляндии.

К слову, сборная Украины получила тренеров на новый сезон Кубка мира.

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