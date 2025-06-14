Джима, Мандзин та брати Бьо потрапили в зірковий склад біатлонної шоу-гонки в Німеччині

З ким змагатимуться українці

До попередньої заявки увійшли двоє представників України: Віталій Мандзин та Юлія Джима.

Також вже відомі імена деяких інших учасників події. Так у жіночій гонці заявлена француженка Лу Жанмонно, яка посідає другий рядок світового рейтингу. Компанію їй складуть висхідні зірки біатлону: болгарка Мілена Тодорова та словенка Аннамарія Лампіч.

Серед чоловіків виступлять топові французькі біатлоністи Ерік Перро і Кантен Фійон Має, словенець Яков Фак, а також сильна група німецьких спортсменів.

"Гонка Легенд" із братами Бьо

Особливу увагу привертає категорія "Гонка Легенд", де виступлять титуловані норвежці Йоганнес і Тарей Бьо, які завершили професійну кар'єру після сезону-2024/25. Також у цій категорії змагатиметься іменитий німець Бенедикт Долль.

Замість штрафних кіл – зона очікування

Згідно з регламентом шоу, біатлоністи спочатку змагаються у кваліфікації, після чого переходять до мас-старту. Гонка включає п'ять кіл та чотири вогневих рубежі.

За промахи штрафні кола не передбачені: спортсмени використовуватимуть додаткові патрони. Якщо їх не вистачить для закриття всіх мішеней, учасники отримають штраф у вигляді очікування в спеціальній зоні.

Як було раніше

Минулого року в Дрездені перемогу святкувала італійка Ліза Віттоцці, а серед чоловіків першим фінішував Яков Фак.

З представників України в попередній заявці фігурували Джима, але перед гонкою вона знялася зі змагань.

Раніше гонка City Biathlon проводилися у іншому німецькому місті – Вісбадені. Але вже другий рік поспіль змагання прийме Дрезден.