Джима, Мандзин та брати Бьо потрапили в зірковий склад біатлонної шоу-гонки в Німеччині

31 серпня 2025 року німецький Дрезден стане ареною для видовищної біатлонної гонки City Biathlon. Змагання з літнього варіанту цього виду спорту відбудуться на стадіоні імені Хайнца Штайєра та на вулицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт заходу.
До попередньої заявки увійшли двоє представників України: Віталій Мандзин та Юлія Джима.
Також вже відомі імена деяких інших учасників події. Так у жіночій гонці заявлена француженка Лу Жанмонно, яка посідає другий рядок світового рейтингу. Компанію їй складуть висхідні зірки біатлону: болгарка Мілена Тодорова та словенка Аннамарія Лампіч.
Серед чоловіків виступлять топові французькі біатлоністи Ерік Перро і Кантен Фійон Має, словенець Яков Фак, а також сильна група німецьких спортсменів.
Особливу увагу привертає категорія "Гонка Легенд", де виступлять титуловані норвежці Йоганнес і Тарей Бьо, які завершили професійну кар'єру після сезону-2024/25. Також у цій категорії змагатиметься іменитий німець Бенедикт Долль.
Згідно з регламентом шоу, біатлоністи спочатку змагаються у кваліфікації, після чого переходять до мас-старту. Гонка включає п'ять кіл та чотири вогневих рубежі.
За промахи штрафні кола не передбачені: спортсмени використовуватимуть додаткові патрони. Якщо їх не вистачить для закриття всіх мішеней, учасники отримають штраф у вигляді очікування в спеціальній зоні.
Минулого року в Дрездені перемогу святкувала італійка Ліза Віттоцці, а серед чоловіків першим фінішував Яков Фак.
З представників України в попередній заявці фігурували Джима, але перед гонкою вона знялася зі змагань.
Раніше гонка City Biathlon проводилися у іншому німецькому місті – Вісбадені. Але вже другий рік поспіль змагання прийме Дрезден.
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