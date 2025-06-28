Джейк Пол та Чавес-молодший отримають менше учасника андеркарду: хто фаворит та де дивитися бій

У ніч проти 29 червня в американському Анахаймі відбудеться один із найочікуваніших боксерських вечорів літа. Головною подією шоу стане поєдинок між популярним американським ютубером і боксером Джейком Полом та екс-чемпіоном світу у середній вазі Хуліо Сесаром Чавесом-молодшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing .

Скільки зароблять боксери

Напередодні поєдинку Атлетична комісія Каліфорнії оприлюднила офіційні гонорари суперників за битву на рингу.

Чавес-молодший отримає гарантований гонорар у розмірі 750 тисяч доларів;

Джейк Пол – 300 тисяч доларів.

Цікаво, що це менше, ніж в учасників другого бою вечора: поєдинку за титули WBA та WBO у першій важкій вазі між мексиканцем Хільберто Раміресом (1,5 мільйона) та кубинцем Юніелем Дортікосом (300 тисяч). За статусом саме цей поєдинок мав би бути головним, але організатори вирішили інакше.

Щодо Пола й Чавеса-молодшого, власне гонорари стануть лише частиною їхнього загального прибутку за поєдинок. Обидва боксери також отримають відсоток від продажу платних трансляцій (PPV), що збільшить підсумкові суми у рази. Крім того, Пол отримає свою частку і як організатор, оскільки він одночасно є промоутером вечора.

За даними Sporty Salaries, у підсумку Пол покладе до кишені близько п'яти мільйонів доларів, а Чавес-молодший – приблизно 1,5 мільйона.

Хто фаворит поєдинку

Бій між Полом та Чавесом-молодшим проходитиме у першій важкій вазі (до 90,7 кг) і розрахований на 10 раундів.

Букмекери вважають явним фаворитом майбутнього протистояння Пола: коефіцієнти на його перемогу – 1,13-1,18. Тоді як на успіх Чавеса – 5,70-5.75.

Більшість експертів прогнозують перемогу Пола нокаутом у 5-7 раунді.

Де дивитися бій в Україні

Протистояння транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Початок трансляції шоу заплановано на 3:00 за київським часом, а основний бій, тобто поєдинок між Полом та Чавесом, очікується не раніше 7:00.

Вечір транслюватиметься за системою PPV. Вартість показу в Україні - 830 грн. Але DAZN пропонує й такий варіант: два боксерських шоу зі знижкою. Якщо разом з цим шоу придбати перегляд вечора боксу Усик – Дюбуа, загальна сума за дві трансляції складатиме 1 453 грн.