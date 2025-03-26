Джей Ді Венс анонсував візит у Гренландію й озвучив ключові завдання

Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію. Метою візиту стане оцінка ступеня безпеки народу країни та зовнішніх загроз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку високопосадовця у соцмережі Х.
Візит заплановано на п'ятницю, 28 березня. Венс відвідає американських військових на північно-західному узбережжі Гренландії та перевірить "безпекові справи".
Він зазначив, що "багато країн" загрожують Гренландії, її території та водним шляхам, а також загрожують США, Канаді та жителям цієї острівної держави.
"Від імені Дональда Трампа, я хотів би сказати, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, тому що ми вважаємо за важливе захищати безпеку всього світу", - заявив віце-президент.
Підсумовуючи він сказав, що лідери США та Данії нібито надто довго ігнорували Гренландію.
"Це погано для Гренландії та погано для всього світу. Ми віримо, що зможемо змінити ситуацію на краще", - підсумував Венс.
Президент США Дональд Трамп, як і під час першого президентського терміну, має намір купити Гренландію. За його словами, американський контроль над островом важливий для міжнародної безпеки.
Однак влада держави категорично заперечує цю ідею та заявляє, що країна та її територія належать жителям, а також перебуває під частковим протекторатом Данії - країни-члена НАТО.
Днями стало відомо, що Гренландію відвідає американська делегація, до якої увійдуть Майкл Волтц, дружина віце-президента Уша Венс, а також міністр енергетики США Кріс Райт.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту відреагувати на таке "іноземне втручання".
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