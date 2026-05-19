Джерело підвищеної небезпеки: як і за що карають водіїв електросамокатів в Україні

В Україні водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Вони несуть повну адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за порушення ПДР і спричинення аварій.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.
Головне:
За словами юриста, правовий статус водіїв електросамокатів було впорядковано спеціальним Законом України щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Документ чітко розмежовує два поняття:
Верховний Суд визнав, що електросамокати є джерелом підвищеної небезпеки.
Оскільки користувачі самокатів зобов’язані дотримуватися ПДР, за порушення правил передбачена адміністративна відповідальність:
"Водії електросамокатів несуть кримінальну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху", - наголошує Євген Буліменко.
Покарання залежить від тяжкості наслідків:
Окрім цього, порушник зобов’язаний повністю відшкодувати потерпілому (або його близьким родичам у разі смерті) моральну та матеріальну шкоду, включаючи витрати на лікування, поховання чи втрачений заробіток.
Раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську ще у 2024 році пропонували обмежити використання електросамокатів через численні скарги жителів міста. Йшлося про зменшення максимальної швидкості або навіть повну заборону самокатів.
Читайте також про те, що велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, тому також мають дотримуватися Правил дорожнього руху. За їх порушення передбачена відповідальність за ст. 127 КУпАП.