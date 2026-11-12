Дженсену Хуангу загрожує звільнення з Nvidia: Ілон Маск несподівано втрутився

Нові звинувачення та реакція ринку

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що Хуанг підтримував романтичні стосунки з віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Павелл.

Інсайнери заявляють, що пара "поводилась неформально" під час щорічної конференції компанії, а служба безпеки навіть намагалася врегулювати інцидент із випадковим свідком, який зафіксував це на відео.

Ситуація наклалася на попередній скандал, пов'язаний із підозрами щодо зв'язків Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг, яку американська розвідка вважає агенткою впливу Пекіна.

Через інцидент компанія вже проводить незалежне розслідування, а американські конгресмени вимагають від генерального директора пояснень.

На тлі цих новин акції Nvidia впали приблизно на 8 відсотків на позабіржових торгах.

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Реакція колег по ринку та наслідки

На тлі загрози звільнення засновника Nvidia мільярдер Ілон Маск висловив публічну підтримку Хуангу. У відповідь на допис на платформі X із закликом запросити топменеджера до себе Маск заявив, що для нього це "було б за честь".

@zerohedge That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Компанії мають давні партнерські відносини: Nvidia постачає графічні процесори для тренування ШІ-систем Tesla у сферах автономного водіння та робототехніки.

Можливий відхід Хуанга може вплинути на всю галузь, адже під його керівництвом Nvidia стала лідером світового ринку високотехнологічних чипів.