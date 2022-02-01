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Дженнифер Лопес проведет концерт в метавселенной

Автор: Сергей Пышкин

Компания Snap, которой принадлежит приложение Snapchat, планирует организовать виртуальный концерт с певицей Дженнифер Лопес. Зрители смогут посмотреть выступление в качестве аватаров Bitmoji.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Snapchat устраивает виртуальный концерт с участием Дженнифер Лопес

Вместе с Дженнифер Лопес будет выступать и колумбийский певец Малума.

Сам концерт не будет проходить в приложении Snapchat, однако желающие смогут получить доступ к шоу после авторизации в специальном вебсайте через собственные логины. Аватары Bitmoji будут отображаться как зрители в толпе.

В частности, Snap планирует и некоторые интерактивные эффекты, как, например, возможность запустить "волну" во время концерта или же организовать виртуальные лазерные эффекты. Лопес и Мамула также будут выступать в виде аватаров.

Выступление запланировано на 3 февраля и продлится в течение 10 минут.

Стоит отметить, что виртуальные концерты стали первым шагом опыта в метавселенной. По словам исполнительного директора Snap AR Софии Домингес, компания рассчитывает увидеть будущее в котором люди смогут объединить физический и виртуальный мир, а не только "убегать" от реальности.

В качестве примера виртуального концерта можно вспомнить выступление американского рэпера Тревиса Скотта в видеоигре Fortnite.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что для пользователей Instagram стала доступна новая функция в виде создания персонализированного аватара.

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