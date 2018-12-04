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Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя в АР Крым

Новости » Политика    04.12.2018 - 15:35
Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя в АР Крым
Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина/Виталий Носач)

Джемилев сообщил, что несколько месяцев назад Порошенко обсуждал вопрос работы Бабина

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ATR. 

Джемилев сообщил, что несколько месяцев назад Порошенко обсуждал вопрос работы Бабина.

"Он (Порошенко, - ред.) выражал свое недовольство и спрашивал моего мнения. Я тогда сказал, что Бабин - не наша кандидатура. Что он сам его назначил", - отметил Джемилев.

Он также добавил, что не знает, кому Бабин "мог создать неудобства".

"Может, на ситуацию повлияла поездка парламентской следственной комиссии в Херсонскую область. Там Борис Бабин представил резонансный доклад про коррупцию и разжигание сепаратизма в регионе. Но глава администрации представил совсем другую - радужную картину президенту", - заявил Джемилев.

Джемилев добавил, что кандидатур на место постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым у крымскотатарского народа пока нет.

Отметим, ранее председатель ВСК по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк сообщал, что по свидетельству постоянного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина есть факты опасности в плане нацбезопасности в Херсонской области.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.

 

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