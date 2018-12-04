ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника в АР Крим

Новини » Політика    04.12.2018 - 15:35
Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника в АР Крим
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

Джемілєв повідомив, що кілька місяців тому Порошенко обговорював питання роботи Бабіна

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ATR.

Джемілєв повідомив, що кілька місяців тому Порошенко обговорював питання роботи Бабіна.

"Він (Порошенко, - ред.) висловлював своє невдоволення і питав моєї думки. Я тоді сказав, що Бабін - не наша кандидатура. Що він сам його призначив", - зазначив Джемілєв.

Він також додав, що не знає, кому Бабин "міг створити незручності".

"Може, на ситуацію вплинула поїздка парламентської слідчої комісії у Херсонську область. Там Бабін Борис представив резонансний доповідь про корупцію та розпалювання сепаратизму в регіоні. Але глава адміністрації представив зовсім іншу - райдужну картину президенту", - заявив Джемілєв.

Джемілєв додав, що кандидатур на місце постійного представника президента в Автономній Республіці Крим у кримськотатарського народу поки немає.

Відзначимо, раніше голова ТСК у справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк повідомляв, що за свідоцтвом постійного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна є факти небезпеки в плані нацбезпеки в Херсонській області.

Нагадаємо, в понеділок, 3 грудня, Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника глави держави в АР Крим.

 

СБУ досі не отримала частини матеріалів у справі Гандзюк У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту, - Луценко
Новини України Мустафа ДжемільовКримКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся