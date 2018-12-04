Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника в АР Крим

Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

Джемілєв повідомив, що кілька місяців тому Порошенко обговорював питання роботи Бабіна

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв прокоментував звільнення постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ATR.

Джемілєв повідомив, що кілька місяців тому Порошенко обговорював питання роботи Бабіна.

"Він (Порошенко, - ред.) висловлював своє невдоволення і питав моєї думки. Я тоді сказав, що Бабін - не наша кандидатура. Що він сам його призначив", - зазначив Джемілєв.

Він також додав, що не знає, кому Бабин "міг створити незручності".

"Може, на ситуацію вплинула поїздка парламентської слідчої комісії у Херсонську область. Там Бабін Борис представив резонансний доповідь про корупцію та розпалювання сепаратизму в регіоні. Але глава адміністрації представив зовсім іншу - райдужну картину президенту", - заявив Джемілєв.

Джемілєв додав, що кандидатур на місце постійного представника президента в Автономній Республіці Крим у кримськотатарського народу поки немає.

Відзначимо, раніше голова ТСК у справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк повідомляв, що за свідоцтвом постійного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна є факти небезпеки в плані нацбезпеки в Херсонській області.

Нагадаємо, в понеділок, 3 грудня, Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника глави держави в АР Крим.