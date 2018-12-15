Джемилев и Чавушоглу обсудили агрессию РФ против Украины

Фото: Мустафа Джемилев и Мевлют Чавушоглу (facebook.com/cpUAct)

Также обсуждались незаконные задержания крымских татар

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсуждалась агрессия России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джемилева в Facebook.

Как отмечается, Чавушоглу заявил о четкой позиции по поддержке крымскотатарского народа.

"Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу во время которой собеседники обсудили последние акты агрессии РФ и очередные задержания крымских татар", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Джемилев во время конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа заявлял, что есть предложение от делегатов исключать из Меджлиса за сотрудничество с российской властью.

Также Джемилев заявлял, что президент Турции Реджеп Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных через человека, который является близким к президенту РФ Владимира Путина.