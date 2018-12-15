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Джемілєв та Чавушоглу обговорили агресію РФ проти України

Новини » Політика    15.12.2018 - 14:31
Джемілєв та Чавушоглу обговорили агресію РФ проти України
Фото: Мустафа Джемілєв та Мевлют Чавушоглу (facebook.com/cpUAct)

Також обговорювалися незаконні затримання кримських татар

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, у ході якої обговорювалася агресія Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Джемілєва у Facebook.

Як зазначається, Чавушоглу заявив про чітку позицію у підтримці кримськотатарського народу.

"Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу мав зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу під час якої співрозмовники обговорили останні акти агресії РФ і чергові затримання кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Джемілєв під час конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу заявляв, що є пропозиція від делегатів виключати з Меджлісу за співпрацю з російською владою.

Також Джемілєв заявляв, що президент Туреччини Реджеп Ердоган передав російській стороні список українських політв’язнів через людину, яка є близькою до президента РФ Володимира Путіна.

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Новини України Мустафа ДжемільовТурцияагресія РФ
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