Джелялов: мой арест - месть российской власти за участие в "Крымской платформе"

В заявлении Джелялов обвиняет российскую власть в мести за участие в саммите Крымской платформы.

"Мой арест после возвращения с Крымской платформы, где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти", - написал Джелялов.

Замглавы Меджлиса добавил, что РФ по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы.

"Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами", - заявил Джелялов.