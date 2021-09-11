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Джелялов: мій арешт - помста російської влади за участь у "Кримській платформі"

Автор: Инна Собора

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова опублікував його заяву. Політв'язень передав свій лист з СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова в Facebook.

У заяві Джелялов звинувачує російську владу в помсти за участь у саміті Кримської платформи.

"Мій арешт після повернення з Кримської платформи, де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями тільки доводить мстивий характер російської влади", - написав Джелялов.

Заступник голови Меджлісу додав, що РФ як і раніше демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи.

"Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув'язненні способами", - заявив Джелялов.

Нагадавши, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня.

МЗС України, Офіс президента і ВР пов'язує цей арешт за участю Джелялова в Кримській платформі.

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