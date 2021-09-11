Джелялов: мій арешт - помста російської влади за участь у "Кримській платформі"

У заяві Джелялов звинувачує російську владу в помсти за участь у саміті Кримської платформи.

"Мій арешт після повернення з Кримської платформи, де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями тільки доводить мстивий характер російської влади", - написав Джелялов.

Заступник голови Меджлісу додав, що РФ як і раніше демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи.

"Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув'язненні способами", - заявив Джелялов.