UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене: эффектное видео

Автор: Андрей Вырва

Легендарный актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChinaDaily.

68-летний актер стал факелоносцем Олимпийского огня. Чан стал 30-м пронесшим огонь в нынешней эстафете, ему достался "Бадалин" – самая посещаемая часть Великой китайской стены.

"Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад", – сказал Джеки Чан.

Эстафета олимпийского огня стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Напомним, что Украина назвала спортсменов, которые пронесут флаг на церемонии открытия Олимпийских игр. Ими стали Александра Назарова и Александр Абраменко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джеки ЧанОлимпиада