Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене: эффектное видео

Легендарный актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChinaDaily.
68-летний актер стал факелоносцем Олимпийского огня. Чан стал 30-м пронесшим огонь в нынешней эстафете, ему достался "Бадалин" – самая посещаемая часть Великой китайской стены.
"Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад", – сказал Джеки Чан.
Эстафета олимпийского огня стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Напомним, что Украина назвала спортсменов, которые пронесут флаг на церемонии открытия Олимпийских игр. Ими стали Александра Назарова и Александр Абраменко.