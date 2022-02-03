Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене: эффектное видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChinaDaily .

68-летний актер стал факелоносцем Олимпийского огня. Чан стал 30-м пронесшим огонь в нынешней эстафете, ему достался "Бадалин" – самая посещаемая часть Великой китайской стены.

"Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад", – сказал Джеки Чан.

Эстафета олимпийского огня стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.