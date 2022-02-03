Джекі Чан проніс олімпійський вогонь по Великій китайській стіні: ефектне відео

Легендарний актор Джекі Чан взяв участь в естафеті олімпійського вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ChinaDaily.
68-річний актор став факелоносцем Олімпійського вогню. Чан став 30-м, хто проніс вогонь в цьогорічній естафеті, йому дістався "Бадалін" – найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни.
"Я дуже гордий і радий бути факелоносцем на двох Олімпійських іграх. Це моя четверта Олімпіада. Я дуже радий", – сказав Джекі Чан.
Естафета олімпійського вогню стартувала у середу, 2 лютого, у Пекіні. Її маршрут складається із 12 основних точок. Увечері 4 лютого вогонь буде доставлено до Пекінського Олімпійського парку на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що Україна назвала спортсменів, які понесуть прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Ними стали Олександра Назарова та Олександр Абраменко.