RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джекі Чан проніс олімпійський вогонь по Великій китайській стіні: ефектне відео

Автор: Андрій Вирва

Легендарний актор Джекі Чан взяв участь в естафеті олімпійського вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ChinaDaily.

68-річний актор став факелоносцем Олімпійського вогню. Чан став 30-м, хто проніс вогонь в цьогорічній естафеті, йому дістався "Бадалін" – найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни.

"Я дуже гордий і радий бути факелоносцем на двох Олімпійських іграх. Це моя четверта Олімпіада. Я дуже радий", – сказав Джекі Чан.

Естафета олімпійського вогню стартувала у середу, 2 лютого, у Пекіні. Її маршрут складається із 12 основних точок. Увечері 4 лютого вогонь буде доставлено до Пекінського Олімпійського парку на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що Україна назвала спортсменів, які понесуть прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Ними стали Олександра Назарова та Олександр Абраменко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джеки ЧанОлімпіада