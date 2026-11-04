Джеффріс може стати першим темношкірим спікером Палати представників США

Демократи в Палаті представників США здобули більшість на проміжних виборах, а лідер фракції Хакім Джеффріс може стати першим темношкірим спікером в історії країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Очікується, що 56-річний законодавець із Брукліна Хакім Джеффріс очолить Палату представників під час голосування нового складу Конгресу 3 січня.
Посада спікера є другою в черзі спадкування повноважень президента США після віцепрезидента та єдиною керівною посадою в Конгресі, передбаченою Конституцією.
Джеффріс змінить на посаді республіканця Майка Джонсона.
Очікується, що до нової команди лідерів більшості також увійдуть Кетрін Кларк (як лідер більшості) та Піт Агілар (як парторганізатор).
"Це не партійний момент. Це патріотичний момент. Американський народ волає про трансформаційні зміни. Ми вас чуємо і наполегливо працюватимемо, щоб здійснити кардинальні зміни, яких ви заслуговуєте", - заявив Джеффріс під час виступу перед прихильниками.
Демократи готують 100-денний порядок денний, зосереджений на зниженні вартості життя, розв'язанні питань охорони здоров'я та посиленні нагляду за адміністрацією Дональда Трампа.
Джеффріс очолює демократів у Палаті представників протягом останніх чотирьох років - після того, як колишній спікер Ненсі Пелосі вирішила скласти керівні повноваження після виборів 2022 року.
Хакім Джеффріс народився в Брукліні, здобув юридичну освіту в Нью-Йоркському університеті та магістерський ступінь у Джорджтауні.
До обрання до Конгресу у 2013 році працював корпоративним юристом і був депутатом асамблеї штату Нью-Йорк. Він є найвищим обраним темношкірим посадовцем у історії США.
Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США завершилися масштабним розгромом для Республіканської партії, через що президент США Дональд Трамп із лідера-переможця фактично перетворився на "кульгаву качку".
З повними деталями кампанії та аналізом того, як розвивалася політична ситуація в країні, можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна - Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні.
Водночас цьогорічна виборча кампанія запам'ятається безпрецедентними історичними рекордами.
Про те, як саме голосували американці та які несподівані результати принесла гонка, читайте у спеціальному огляді - Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США, де зібрано ключові досягнення нових політиків - зокрема першого сенатора-мусульманина та інших яскравих переможців виборів.