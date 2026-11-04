Джеффрис может стать первым темнокожим спикером Палаты представителей США

Демократы в Палате представителей США завоевали большинство на промежуточных выборах, а лидер фракции Хаким Джеффрис может стать первым темнокожим спикером в истории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Ожидается, что 56-летний законодатель из Бруклина Хаким Джеффрис возглавит Палату представителей во время голосования нового состава Конгресса 3 января.
Должность спикера является второй в очереди наследования полномочий президента США после вице-президента и единственной руководящей должностью в Конгрессе, предусмотренной Конституцией.
Джеффрис сменит в должности республиканца Майка Джонсона.
Ожидается, что в новую команду лидеров большинства также войдут Кэтрин Кларк (как лидер большинства) и Пит Агилар (как парторганизатор).
"Это не партийный момент. Это патриотический момент. Американский народ взывает о трансформационных изменениях. Мы вас слышим и будем упорно работать, чтобы осуществить кардинальные изменения, которых вы заслуживаете", - заявил Джеффрис во время выступления перед поклонниками.
Демократы готовят 100-дневную повестку дня, сосредоточенную на снижении стоимости жизни, решении вопросов здравоохранения и усилении надзора за администрацией Дональда Трампа.
Джеффрис возглавляет демократов в Палате представителей за последние четыре года - после того, как бывший спикер Нэнси Пелоси решила сложить руководящие полномочия после выборов 2022 года.
Хаким Джеффрис родился в Бруклине, получил юридическое образование в Нью-Йоркском университете и магистерскую степень в Джорджтауне.
До избрания в Конгресс в 2013 году работал корпоративным юристом и являлся депутатом ассамблеи штата Нью-Йорк. Он является самым высоким избранным темнокожим чиновником в истории США.
Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США завершились масштабным разгромом для Республиканской партии, из-за чего президент США Дональд Трамп из лидера-победителя фактически превратился в "хромую утку".
С полными деталями кампании и анализом того, как развивалась политическая ситуация в стране, можно ознакомиться в материале РБК-Украина - Синее цунами. Как Трамп сокрушительно проиграл выборы в США и чего ждать Украине.
В то же время избирательная кампания этого года запомнится беспрецедентными историческими рекордами.
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