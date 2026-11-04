Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США

Проміжні вибори 2026 року в США принесли низку історичних результатів. Серед переможців є перший відкрито гомосексуальний чоловік і перший сенатор-мусульманин, а також темношкіра жінка, яка стане губернатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Крім того, є і перші жінки-губернатори у своїх штатах:

Байрон Дональдс (республіканець) та Девід Кроулі (демократ) стануть першими чорношкірими губернаторами своїх штатів у Флориді та Вісконсині відповідно.

Перемога Боттомс стала історичною і для Джорджії: вперше з 1998 року губернаторська посада дісталася демократам.

Вибори до Конгресу США-2026

На проміжних виборах до Конгресу США демократи здобувають перемогу над республіканцями, отримавши контроль над Палатою представників і Сенатом.

Стано на зараз демократи, у Палаті представників демократи вже мають 231 місце (для більшості було достатньо 218), у республіканців - 139 місць. У Сенаті демократи теж мають більшість: 54 місця проти 44 у республіканців.

Підрахунок голосів ще триває.

Президент США Дональд Трамп, чия партія зазнала поразки на виборах, заявив, що він здивований результатами виборів.

Він визнав успіх суперників та заявив, що готовий співпрацювати з ними. Однією із причин поразки своєї партії він назвав війну з Іраном. При цьому Трамп попередив, що має намір використати право вето, якщо його не влаштують законопроєкти нової демократичної більшості у Конгресі.