ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США

12:30 04.11.2026 Ср
3 хв
aimg Марія Кучерявець
Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США Фото: Абдул Ель-Саєд стане першим сенатором-мусульманином у США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Проміжні вибори 2026 року в США принесли низку історичних результатів. Серед переможців є перший відкрито гомосексуальний чоловік і перший сенатор-мусульманин, а також темношкіра жінка, яка стане губернатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Нові обличчя у Сенаті США

Кріс Паппас (демократ із Нью-Гемпширу) стане першим відкрито гомосексуальним чоловіком, обраним до Сенату США.

Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США
Кріс Паппас став першим відкрито гомосексуальним сенатором від Нью-Гемпшира

Абдул Ель-Сайєд (демократ із Мічигану) готується стати першим сенатором-мусульманином.

Пеггі Фланаган (представниця Демократичної партії від штату Міннесота) стане першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до Сенату США.

Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США
Віцегубернаторка Пеггі Фланаган стала першою корінною американкою в Сенаті

Джулія Летлоу стане першою сенаторкою від Республіканської партії в Луїзіані.

Історичні зміни на губернаторських посадах

На виборах губернатора в штаті Джорджія перемогла представниця Демократичної партії Кейша Ленс Боттомс, ставши першою темношкірою жінкою, обраною губернатором штату в історії США.

Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США
Темношкіра Кейша Ленс Боттомс стане губернатором Джорджії

Перемога Боттомс стала історичною і для Джорджії: вперше з 1998 року губернаторська посада дісталася демократам.

Тим часом представниця Демократичної партії Деб Хааланд стане першою жінкою з-поміж корінних народів США, обраною губернатором штату (в Нью-Мексико).

Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США
Деб Хааланд стане першою губернаторкою в США з числа корінних народів

Байрон Дональдс (республіканець) та Девід Кроулі (демократ) стануть першими чорношкірими губернаторами своїх штатів у Флориді та Вісконсині відповідно.

Джина Хінохоса стала першою губернаторкою-латиноамериканкою в Техасі.

Крім того, є і перші жінки-губернатори у своїх штатах:

  • Емі Ектон - перша жінка-губернатор в Огайо.
  • Марша Блекберн - перша жінка-губернатор у Теннессі.
  • Емі Клобучар - перша жінка-губернатор у Міннесоті.

Вибори до Конгресу США-2026

На проміжних виборах до Конгресу США демократи здобувають перемогу над республіканцями, отримавши контроль над Палатою представників і Сенатом.

Стано на зараз демократи, у Палаті представників демократи вже мають 231 місце (для більшості було достатньо 218), у республіканців - 139 місць. У Сенаті демократи теж мають більшість: 54 місця проти 44 у республіканців.

Підрахунок голосів ще триває.

Президент США Дональд Трамп, чия партія зазнала поразки на виборах, заявив, що він здивований результатами виборів.

Він визнав успіх суперників та заявив, що готовий співпрацювати з ними. Однією із причин поразки своєї партії він назвав війну з Іраном. При цьому Трамп попередив, що має намір використати право вето, якщо його не влаштують законопроєкти нової демократичної більшості у Конгресі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вибори в США Конгресс США Сенат США
Новини
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
Аналітика
План Б для кордону. Як Україна готує перенесення пунктів пропуску до країн ЄС, – інтерв'ю з Деркачем
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна План Б для кордону. Як Україна готує перенесення пунктів пропуску до країн ЄС, – інтерв'ю з Деркачем