Джеффріс може стати першим темношкірим спікером Палати представників США

Демократи в Палаті представників США здобули більшість на проміжних виборах, а лідер фракції Хакім Джеффріс може стати першим темношкірим спікером в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Очікується, що 56-річний законодавець із Брукліна Хакім Джеффріс очолить Палату представників під час голосування нового складу Конгресу 3 січня.

Посада спікера є другою в черзі спадкування повноважень президента США після віцепрезидента та єдиною керівною посадою в Конгресі, передбаченою Конституцією.

Джеффріс змінить на посаді республіканця Майка Джонсона.

Очікується, що до нової команди лідерів більшості також увійдуть Кетрін Кларк (як лідер більшості) та Піт Агілар (як парторганізатор).

"Це не партійний момент. Це патріотичний момент. Американський народ волає про трансформаційні зміни. Ми вас чуємо і наполегливо працюватимемо, щоб здійснити кардинальні зміни, яких ви заслуговуєте", - заявив Джеффріс під час виступу перед прихильниками.

Демократи готують 100-денний порядок денний, зосереджений на зниженні вартості життя, розв'язанні питань охорони здоров'я та посиленні нагляду за адміністрацією Дональда Трампа.

Джеффріс очолює демократів у Палаті представників протягом останніх чотирьох років - після того, як колишній спікер Ненсі Пелосі вирішила скласти керівні повноваження після виборів 2022 року.

Хакім Джеффріс народився в Брукліні, здобув юридичну освіту в Нью-Йоркському університеті та магістерський ступінь у Джорджтауні.

До обрання до Конгресу у 2013 році працював корпоративним юристом і був депутатом асамблеї штату Нью-Йорк. Він є найвищим обраним темношкірим посадовцем у історії США.