Джеффрис может стать первым темнокожим спикером Палаты представителей США

Демократы в Палате представителей США завоевали большинство на промежуточных выборах, а лидер фракции Хаким Джеффрис может стать первым темнокожим спикером в истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Ожидается, что 56-летний законодатель из Бруклина Хаким Джеффрис возглавит Палату представителей во время голосования нового состава Конгресса 3 января.

Должность спикера является второй в очереди наследования полномочий президента США после вице-президента и единственной руководящей должностью в Конгрессе, предусмотренной Конституцией.

Джеффрис сменит в должности республиканца Майка Джонсона.

Ожидается, что в новую команду лидеров большинства также войдут Кэтрин Кларк (как лидер большинства) и Пит Агилар (как парторганизатор).

"Это не партийный момент. Это патриотический момент. Американский народ взывает о трансформационных изменениях. Мы вас слышим и будем упорно работать, чтобы осуществить кардинальные изменения, которых вы заслуживаете", - заявил Джеффрис во время выступления перед поклонниками.

Демократы готовят 100-дневную повестку дня, сосредоточенную на снижении стоимости жизни, решении вопросов здравоохранения и усилении надзора за администрацией Дональда Трампа.

Джеффрис возглавляет демократов в Палате представителей за последние четыре года - после того, как бывший спикер Нэнси Пелоси решила сложить руководящие полномочия после выборов 2022 года.

Хаким Джеффрис родился в Бруклине, получил юридическое образование в Нью-Йоркском университете и магистерскую степень в Джорджтауне.

До избрания в Конгресс в 2013 году работал корпоративным юристом и являлся депутатом ассамблеи штата Нью-Йорк. Он является самым высоким избранным темнокожим чиновником в истории США.