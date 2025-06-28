Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: яку сукню обрала наречена (фото)

Мільярдер Джефф Безос та його обраниця Лорен Санчес офіційно стали подружжям.
Яку сукню обрала наречена та що відомо про святкування, розповідає РБК-Україна.
Одне з найгучніших весіль року пройшло з розмахом у Венеції серед природи 27 червня. Головною зіркою події стала наречена, яка обрала сукню від Dolce & Gabbana.
Санчес поділилася першими знімками у фотоблозі, де вже до свого прізвища додала Безос.
Примітно, що сторінку вона вирішила закрити, а більшість фото приховати.
Свою сукню наречена назвала "поезією в тканині" і звернулася до модного дому.
"Дякую за магію, яку ви створили", - написала вона.
Весільний наряд з мереживом, високою горловиною та довгими рукавами ідеально підкреслив фігуру Лорен.
Королівського шарму додав розкішний шлейф та легка фата. Мільярдер своєю чергою обрав класичний смокінг з метеликом.
Загалом на святі, яке проходило на острові Сан-Джорджо-Маджоре, були присутні 200 людей.
Серед зірок - родина Кардаш'ян-Дженнер, Опра, Ашер, Орландо Блум, Леонардо ДіКапріо та інші.
Лорен почала планувати створення наряду ще півтора року тому. На дизайн її надихнули фотографії Софі Лорен.
"Я досліджувала світлини наречених 1950-х років. Хотіла згадати минуле і побачила Софі Лорен, її руки були ось так (імітує молитовну позу). Вона була у високому мереживі аж до шиї. Я сказала: "Це воно. Це та сама сукня", - поділилася вона.
За словами Санчес, це перший наряд, який вона коли-небудь одягала і який настільки закриває груди.
Напередодні події наречена знялася для Vogue, де не лише розповіла усі деталі щодо створення весільного образу, а й продемонструвала наряд у всій красі.
Це буде другий шлюб для пари. Вони мають семеро дітей від попередніх союзів: четверо у Безоса, троє у Санчес.
Після розлучень почали публічно зустрічатися у 2019-му році, а заручилися у травні 2023-го.
Мільярдер зробив пропозицію за вечерею на розкішній яхті, де вручив коханій масивну обручку з діамантом, вартість якої оцінюється у 2-5 мільйони доларів.
Нагадаємо, що Безос є засновником Blue Origin, яка організувала той самий жіночий політ у космос. Тоді у подорож зокрема вирушили Кеті Перрі та сама Лорен.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Vogue, Instagram-акаунт Лорен Санчес.