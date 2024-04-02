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Джапарову звільнили з посади першого заступника глави МЗС

Фото: Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уряд online.

"На своєму засіданні 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Джапарової Еміне Айяровни з посади першого заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський призначив Джапарову постійним представником України у Відні.

Що відомо про Джапарову

Еміне Джапарова у 2006 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет "Міжнародні відносини".

З 2008 по 2010 рік обіймала посаду аташе відділення соціально-гуманітарних питань Департаменту культурної та гуманітарної співпраці МЗС України.

З 2011 до 2015 року Джапарова працювала в українських ЗМІ.

З 2015 по 2016 рік - була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.

З 2016 до 2019 року - перший заступник міністра інформаційної політики України.

У червні 2020 року Джапарову призначили першим заступником міністра закордонних справ України.

Також у 2020 році указом президента Джапарова було призначено головою Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО.

 

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МЗС УкраїниЕміне Джапарова