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Джапарову уволили с должности первого заместителя главы МИД

Фото: Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство уволило Эмине Джапарову с должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уряд online.

"На своем заседании 2 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Джапаровой Эмине Айяровны с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении. 

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем Украины в Вене.

Что известно о Джапарове

Эмине Джапарова в 2006 году окончила с отличием Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет "Международные отношения".

С 2008 по 2010 год занимала должность атташе отделения социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

С 2011 по 2015 год Джапарова работала в украинских СМИ.

С 2015 по 2016 год - была советником министра по вопросам информационной политики в отношении Крыма.

С 2016 по 2019 год - первый заместитель министра информационной политики Украины.

В июне 2020 года Джапарову назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Также в 2020 году указом президента Джапарова была назначена председателем Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

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МИД УкраиныЭмине Джапарова