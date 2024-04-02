Джапарову уволили с должности первого заместителя главы МИД

"На своем заседании 2 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Джапаровой Эмине Айяровны с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем Украины в Вене.

Что известно о Джапарове

Эмине Джапарова в 2006 году окончила с отличием Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет "Международные отношения".

С 2008 по 2010 год занимала должность атташе отделения социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

С 2011 по 2015 год Джапарова работала в украинских СМИ.

С 2015 по 2016 год - была советником министра по вопросам информационной политики в отношении Крыма.

С 2016 по 2019 год - первый заместитель министра информационной политики Украины.

В июне 2020 года Джапарову назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Также в 2020 году указом президента Джапарова была назначена председателем Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.