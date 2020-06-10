Джапарову назначили первым замглавы МИД

Кабмин назначил Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что команда пополнилась сильным игроком.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Кулеба уточнил, что Джапарова будет руководить такими направлениями, как публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым.

Добавим, Эмине Джапарова закончила Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Она работала атташе по должности третьего секретаря отдела социально гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

В 2011-2014 была ведущей и автором ряда программ на крымском телеканале ATR, в 2014 - видеоредактор, помощник главного редактора сайта "Крым.Реалии".

Также она в 2016-2019 годах работала в Министерстве информационной политики.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назначил спецпредставителя по вопросам санкционной политики.