Джапарову призначили першим заступником голови МЗС

Кабмін призначив Еміне Джапарову першою заступницею міністра закордонних справ. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що команда поповнилася сильним гравцем.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Кулеба уточнив, що Джапарова керуватиме такими напрямками, як публічна дипломатія, міжнародні організації, державний протокол, Крим.

Додамо, Еміне Джапарова закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Вона працювала аташе з посади третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.

У 2011-2014 була ведучою і автором ряду програм на кримському телеканалі ATR, в 2014 - відеоредактор, помічник головного редактора сайту "Крим.Реаліі".

Також вона в 2016-2019 роках працювала в Міністерстві інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба призначив спецпредставника з питань санкцій політики.