Джапарова рассказала о противодействии РФ в информпространстве Донбасса и Крыма

Фото: Эмине Джапарова (из открытых источников)

В 2019 году планируется увеличить высоту нескольких башен в Попасном,Широком и в Каланчаке

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова рассказала о противодействии России в информационном пространстве Донбасса и Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По ее словам, за несколько лет стало возможно запустить четыре башни – Карачун, Чонгар (Херсонская область), Бахмутовку (Луганская обасть) и Горняк. Она отметила, что в планах на 2019 год – увеличить высоту нескольких башен в Попасном, в Широком и в Каланчаке (Херсонская область).

"По оккупированной территории есть несколько ключевых направлений. Во-первых, восстановление украинского вещания. Это технические, инфраструктурные проекты. В частности, развитие сети башен; частот, которые специально просчитываются для вещания на оккупированной территории и оптимизации на контролируемых территориях; передатчики, антенны. То есть, это куча технических нюансов, чтобы сделать возможным украинский сигнал и на контролируемых и неконтролируемых территориях", – сказала она.

Джапарова сообщила, что проводятся специальные коммуникационные кампании, касающиеся оккупированных территорий.

"Очень важным треком есть контент. По Крыму, например, у нас есть несколько ключевых дат, коммуникационных кампаний, цель которых – привлечь мировое внимание на то, что происходит в Крыму; консолидировать позицию украинцев", - добавила она.

Так, каждые две недели печатается примерно 250 тыс. экземпляров газеты "Донбасс Информ" для жителей оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что последствия российской пропаганды в Донецкой и Луганской областях невозможно искоренить полностью.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе применяется система тотальной пропаганды Кремля. Последствия такой информационной политики сказываются на настроениях жителей оккупированных и подконтрольных Украине районов Донецкой области.