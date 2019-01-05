Джапарова розказала про протидію РФ в інформпросторі Донбасу і Криму

Фото: Еміне Джапарова (з відкритих джерел)

В 2019 році планується збільшити висоту кількох веж у Попасному,Широкому і в Каланчаку

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова розказала про протидію Росії в інформаційному просторі Донбасу і Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За її словами, за кілька років стало можливо запустити чотири вежі – Карачун, Чонгар (Херсонська область), Бахмутівка (Луганська обасть) та Гірник. Вона зазначила, що в планах на 2019 рік – збільшити висоту кількох веж у Попасному та Широкому і в Каланчаку (Херсонська область).

"По окупованій території є кілька ключових напрямів. По-перше, відновлення українського мовлення. Це технічні, інфраструктурні проекти. Зокрема, розбудова мережі веж; частот, які спеціально прораховуються для мовлення на окупованій території та оптимізації на контрольованих територіях; передавачі, антени. Тобто, це купа технічних нюансів, аби уможливити український сигнал і на контрольованих, і на неконтрольованих територіях", – сказала вона.

Джапарова повідомила, що проводяться спеціальні комунікаційні кампанії, що стосуються окупованих територій.

"Дуже важливим треком є контент. По Криму, наприклад, у нас є кілька ключових дат, комунікаційних кампаній, мета яких – привернути світову увагу на те, що відбувається в Криму; консолідувати позицію українців", - додала вона.

Так, щодва тижні друкується приблизно 250 тис. примірників газети "Донбас Інформ" для мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наслідки російської пропаганди в Донецькій і Луганській областях неможливо викорінити повністю.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі застосовується система тотальної пропаганди Кремля. Наслідки такої інформаційної політики позначаються на настроях жителів окупованих і підконтрольних Україні районів Донецької області.